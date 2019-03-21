نشاطات وزير الدفاع

الثلاثاء, 09 تموز 2019

زار وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب بتاريخ 8 / 7 / 2019، مقر المديرية العامة للإدارة حيث التقى المدير العام اللواء الركن مالك شمص وضباط المديرية، وحضر إيجازاً عن طبيعة عملها والأقسام التابعة لها والمهمات الموكلة إليها، ومنها العمل على تأمين مختلف حاجات مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والخدمات اللازمة لها، ومراقبة استعمال الأموال فيها مع مراعاة التعليمات الصادرة عن وزير الدفاع الوطني.

كما اطّلع الوزير بو صعب على التحديات التي تواجهها المديرية والتي تعيق عملها، ووَعَدَ بتقديم كل الدعم بما يسهّل عليها مهماتها.