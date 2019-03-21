نشاطات وزير الدفاع

الخميس, 11 تموز 2019

وزير الدفاع الوطني يعقد لقاءات تحضيراً لزيارته المرتقبة إلى المملكة المتحدة.

إجتمع وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب بسفير المملكة المتحدة لدى لبنان السيد كريس رامبلينغ، والملحق العسكري المقدَّم أليكس هيلتون تحضيراً لزيارة الوزير المرتقبة للمملكة اعتباراً من تاريخ 13 /7 /2019 برفقة وفد عسكري من قيادة الجيش، فضلاً عن فريقه الإداري والإعلامي. وسيلتقي خلال زيارته وزيرة الدفاع السيدةPenny MORDAUNT ، ووزير الدولة لشؤون القوات المسلحة السيدMark LANCASTER، ورئيس أركان الدفاع Gen. Sir Nicholas Patrick CARTER وفريق عمله.

سيتركز البحث والنقاش على الدعم الذي تقدمه المملكة في مجال تنفيذ خطة ضبط الحدود البرية وسبل تطويرها والإستفادة من خبرات الجيش البريطاني في تحديث المؤسسة العسكرية وإعادة هيكلتها.