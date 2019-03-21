نشاطات وزير الدفاع

الاثنين, 22 تموز 2019

استقبل وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانيَّة لشؤون الشرق الأوسط الجنرال السير جون لوريمر والسفير البريطاني لدى لبنان كريس رامبلينغ والملحق العسكري المقدم اليكس هيلتون، وجرى البحث بنتائج زيارة الوزير إلى المملكة المتحدة والتي تركَّزَ فيها البحث على الدعم الذي تقدمه المملكة في مجال تنفيذ خطة ضبط الحدود البرية وسبل تطويرها. وأبدى الجانبان ارتياحهما لسير العمل في هذه الخطة، كما تمَّ التأكيد مجدداً على عدم علم أيّ من الطرفين رفض أيّ مساعدات من دول أوروبية وبالتحديد بريطانيا لبناء أبراج تحمي الحدود الشمالية والشرقية من ‏التهريب.

وشدَّد الوزير بو صعب على أنَّ الإيجابيةَ موجودةٌ من الجانب البريطاني للسير بمرحلة جديدة لتوسيع التعاون بين الجانبين واستكمال مشروع بناء الأبراج، وإنَّ العلاقة طويلة الأمد وهذا أمرٌ مشجعٌ للجانب اللبناني.