نشاطات وزير الدفاع

الاثنين, 29 تموز 2019

استقبل وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب السفيرة الأميركية في لبنان إليزابيث ريتشارد يرافقها وفد إداري من لجنة المال في الكونغرس الأميركي ضمَّ كلًّا من السيدة ريبيكا ليجييري والسيدة جاكي ريبكي والسيدة ميشيل ويليامز والسيد دايفيد بورتنيك، وجرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة ومناقشة سبل التعاون بين الجانبين، كما تمَّ الاطلاع على حاجات الجيش اللبناني والتداول في موضوع الهبات والتجهيزات التي تقدمها الولايات المتحدة الأميركية للبنان، لاسيّما لأفواج الحدود البريّة، مع التشديد على ضرورة مواصلة هذا الدعم.