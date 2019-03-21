نشاطات وزير الدفاع

الأربعاء, 18 أيلول 2019

استقبل وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب السفيرة النروجية الجديدة في لبنان السيدة لين ستاسيث وتم البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وفي سبيل تعزيز الدعم النروجي للبنان، وخصوصاً في مجال نزع الألغام والدعم الإنساني.

كما استقبل الوزير بو صعب السفير البلغاري الجديد في لبنان السيد بويان بيليف، وتم التداول في أسس إرساء التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين بما يخدم مصلحة البلدين.

وكان الوزير بو صعب قد استقبل الملحق العسكري في فرنسا العميد الركن الياس ساسين قبل مباشرته بتأدية مهامه في باريس. وتم التداول في الملفات التي تتم مناقشتها حالياً بين لبنان وفرنسا وفي العمل على تعزيز التعاون وتفعيل التواصل بين البلدين.