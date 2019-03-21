نشاطات وزير الدفاع

السبت, 21 أيلول 2019

يتابع وزير الدفاع الوطني زيارته لأرمينيا لليوم الثاني على التوالي. وقد استهل لقاءاته بزيارة رئيس حكومة أرمينيا نيكول باشينيان في حضور وزير الدفاع الأرميني تافيد تونويان.

وتمَّ الاتفاق على إعادة تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة بين أرمينيا ولبنان مع العلم أنَّها لم تجتمع منذ العام ٢٠٠٤. وكان رئيس الحكومة الأرمينية قد ناقش هذا الموضوع سابقاً مع الرئيس سعد الحريري في أثناء زيارته الأخيرة للبنان.

وتناول البحث بين الرجلين سبل التعاون في مجالات عدَّة بما في ذلك الدفاع. وتمَّ التطرُّق إلى كيفية استفادة لبنان من الأبحاث التقنية المتطورة التي تعدُّها أرمينيا في مجال الطائرات المسيرة أي الـ Drones والردارات القادرة على رصد هذه الطائرات.

إلى ذلك، اتفق الرجلان على أن يقوم وزير الدفاع الأرميني بزيارة بيروت برفقة فريق متخصص بهدف توطيد التعاون العسكري بمجالاته كافة بين البلدين.

بو صعب التقى أيضًا رئيس جمهورية أرمينيا آرمين ساركسيان الذي بحث معه موضوع الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات وسبل التعاون بين لبنان وأرمينيا في هذا الإطار وخصوصًا بين الشباب الأرميني والشباب اللبناني وما لذلك من انعكاس على اقتصاد البلدين.

من يريفان إلى غويومري انتقل بو صعب ليشارك في حفل عيد استقلال أرمينيا، وكان الضيف الرسمي الوحيد الذي دعي لحضور الحفل.