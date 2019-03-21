نشاطات وزير الدفاع

الأربعاء, 25 أيلول 2019

استقبل وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب السفير البريطاني السيد كريس رامبلينغ مع وفد مرافق. وجرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. واستكمالًا لزيارة الوزير للمملكة المتحدة، أبلغ الوزير بو صعب ضيفه بأنه تمّ تعيين ضابط من الجيش اللبناني ليتولى التنسيق مع الجانب البريطاني للتحضير لزيارة فريق من الخبراء البريطانيين في الربع الأخير من العام الحالي، وذلك للمساعدة على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ضبط الحدود، ومناقشة سبل وضع آلية لدراسة تفعيل نقاط البحث في لندن التي تمحورت حول تقديم استشارات للجيش اللبناني من أجل تطويره.