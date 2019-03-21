نشاطات وزير الدفاع

الجمعة, 27 أيلول 2019

استقبل وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب العميد المتقاعد أندريه بو معشر مع عدد من الرتباء المتقاعدين. وجرى البحث في أسباب تأخير دفع تعويضات عدد كبير منهم بالرغم من مرور شهور عدّة على إحالتهم على التقاعد، واشتكى هؤلاء من كون عسكريين آخرين أحيلوا على التقاعد في فترات لاحقة وصرفت لهم تعويضاتهم.

كذلك استقبل الوزير بو صعب وفدًا من ضباط الجيش ممن تقدموا بطلب الاستقالة منذ بداية العام الحالي ولم يتم البت في طلباتهم لتاريخه. فشرحوا وضعهم للوزير مشتكين من كون ضباط آخرين في مثل حالهم أحيلوا على التقاعد بدون حصول أي تأخير.

فوعد الوزير بو صعب الوفدين بالعمل على البت في هاتين المسألتين في أسرع وقت ممكن.