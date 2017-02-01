نشاطات وزير الدفاع

الأربعاء, 09 كانون الثاني 2019

زار وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف رئيس الطبابة العسكرية العميد الركن جورج يوسف واطلع منه على سير العمل وأوضاع الطبابة العسكرية وحاجاتها.

وطلب الصراف خلال اللقاء إجراء الدراسات والإحصائيات اللازمة المتعلقة بإنتاجية الطبابة العسكرية بهدف العمل على تحسين الأداء، مشدّداً على أن طبابة العسكريين وعائلاتهم تقع في صلب أولويات وزارة الدفاع، ومثنياً على عمل القيّمين في الجهازين الطبي والإداري.

كما نوّه الوزير الصراف بالعمل الكبير المنجز في مجال مكننة الطبابة مؤكداً دعمه المطلق لجميع مشاريع تطوير مؤسسة الطبابة العسكرية.