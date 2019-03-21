نشاطات وزير الدفاع

الأربعاء, 11 كانون الأول 2019

استقبل وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الجنرال جون لوريمر مع وفد مرافق. وجرى البحث في آخر المستجدات على الساحة اللبنانيَّة والأوضاع العامة في المنطقة. وأكَّد الضيف على استعداد بريطانيا لمواصلة دعمها للجيش اللبناني لناحية المساعدات والاستشارات التي تقدِّمها له في مجالات عدَّة، كما أكد عزم بريطانيا على إطلاق البرامج الجديدة التي تمَّت مناقشتها في خلال زيارة الوزير الأخيرة للمملكة المتَّحدة والتي تهدف إلى المساعدة على تطوير المؤسسة العسكريَّة.