نشاطات وزير الدفاع

الأربعاء, 16 كانون الثاني 2019

استقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف في مكتبه في وزارة الدفاع محافظ عكار، عماد لبكي. وجرى عرض للأضرار التي لحقت بمنطقة عكار نتيجة العاصفة التي ضربت بلبنان خلال الأسبوع الماضي، لا سيما وضع سهل عكار بعد فيضان النهر الجنوبي الكبير، ومناقشة الاستعدادات لمواجهة العاصفة التي وصلت.

ونوه الصراف بجهود لبكي ومتابعته الدقيقة للأزمة التي تعرض لها أهلنا في عكار، مثنياً على سرعة تدخله مع المعنيين والجهات المختصة للحدّ من الأضرار ومساعدة العكاريين.

من جهته، شكر لبكي للصراف اهتمامه بعكار وأهلها ومتابعته للأزمة مؤكداً انتظار انحسار المياه للقيام بأعمال التنظيف ومساعدة الأهالي والمباشرة بما يلزم. كما وجه التحية لكل من مؤسسة Workvision والـ UNHCR والجيش اللبناني الفوج الحدودي الأول وقوى الأمن والدفاع المدني والصليب الأحمر ورؤساء البلديات والمخاتير للدعم والمساعدة التي قدموها.