نشاطات وزير الدفاع

الاثنين, 27 كانون الثاني 2020

استقبلت دولة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع زينة عكر أعضاء المجلس العسكري برئاسة قائد الجيش العماد جوزاف عون وقد ضمَّ الوفد رئيس أركان الجيش اللواء الركن أمين العرم، والمدير العام للإدارة اللواء الركن مالك شمص، ومفتش عام وزارة الدفاع الوطني اللواء الركن ميلاد اسحق، وعضو المجلس العسكري اللواء الركن الياس شاميَّة، وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، وأمين سرّ المجلس العسكري العميد الركن أحمد الأسير، وذلك لتقديم التهنئة لمناسبة تولِّيها منصبها الجديد.

وفي وقت لاحق، التقت الوزيرة عكر قائد قوَّات اليونيفيل الجنرال ستيفانو ديل كول مع وفد مرافق، وقد هنَّأها على تولّيها حقيبة الدفاع في الحكومة اللبنانيَّة. وتمَّت مناقشة الأوضاع العامة في البلاد.