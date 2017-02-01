نشاطات وزير الدفاع

الثلاثاء, 04 شباط 2020

استقبلت دولة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني زينة عكر المنسِّق الخاص للأمم المتَّحدة في لبنان يان كوبيتش ومنسِّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانيَّة فيليب لازاريني حيث قدَّم الضيفان التهنئة للوزيرة عكر على تولِّيها منصبها الجديد وجرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وفي سبل تعزيز التعاون بين وزارة الدفاع الوطني والمؤسَّسات العاملة ضمن إطار منظَّمة الأمم المتَّحدة في لبنان.

ثمَّ استقبلت وزيرة الدفاع رئيسة الهيئة الوطنيَّة لشؤون المرأة كلودين عون روكز وتمَّ التداول في الآليَّات الموضوعة للبدء بتنفيذ الخطَّة الوطنيَّة لتطبيق القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن للأمم المتحدة مع التشديد على جعل هذه الخطَّة من صلب العمل الحكومي.