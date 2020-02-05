نشاطات وزير الدفاع

الاثنين, 10 شباط 2020

عقدت وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر سلسلة لقاءات في وزارة الدفاع في اليرزة.

فالتقت على التوالي السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه يرافقه الملحق العسكري كريستيان شابيل، وجرى البحث في العلاقات المميزة التي تربط لبنان بفرنسا وسبل تفعيلها وتعزيز قدرات الجيش اللبناني.

كما بحثت عكر مع السفير البريطاني كريس رامبلينغ الذي زارها يرافقه الملحق العسكري اليكس هيلتون، سبل تفعيل التعاون القائم مع بريطانيا.

عكر بحثت مع سفير الاتحاد الاوروبي لدى لبنان رالف طراف، العلاقات الثنائية وتفعيل برامج الدعم في مختلف المجالات.

ثم استقبلت وزيرة الدفاع القائد العام لليونيفيل اللواء ستيفانو دل كول، وتناول البحث عمل القوات الدولية في الجنوب والتنسيق القائم مع الجيش اللبناني.