نشاطات وزير الدفاع

الأربعاء, 26 شباط 2020

عقدت وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر سلسلة لقاءات دبلوماسيَّة مع عدد من سفراء الدول الأجنبيَّة الذين قدَّموا لها التهنئة على توليها منصبها في الحكومة.

واستهلَّت هذه اللقاءات باستقبال سفير تركيا لدى لبنان هاكان تشاكيل، يرافقه الملحق العسكري التركي ومساعده، حيث تمّ التداول في سبل تعزيز آفاق التعاون بين الجانبين. ثمَّ عرضت الوزيرة عكر آخر التطورات على الساحة اللبنانيَّة مع السفير الإسباني لدى لبنان خوسيه ماريا فيري دي لا بينيا، وتمَّ التداول في العلاقات الثنائية بين الجانبين فيما أكَّد السفير على مواصلة بلاده تقديم الدعم للبنان. واستقبلت الوزيرة عكر السفير البلجيكي لدى لبنان هوبير كورومان، وجرى البحث في علاقات الصداقة مع بلجيكا.