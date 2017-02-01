نشاطات وزير الدفاع

الأربعاء, 16 كانون الثاني 2019

استقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف وزير الدفاع الاسترالي كرستوفر باين على رأس وفد مرافق وبحث معه علاقات التعاون بين البلدين لا سيما إمكانية عقد اتفاقية ثنائية في المجال العسكري لدعم الجيش اللبناني في الطبابة العسكرية والتدريب. كما تناولا موضوع تبادل المعلومات خاصة في مجال محاربة داعش.

وشدد الصراف على الدور المهم الذي تضطلع به استراليا في اعادة الأمن والإستقرار إلى المنطقة لافتاً إلى أن لبنان يتطلع إلى مزيد من التعاون بين البلدين.

كما شرح الصراف لنظيره المشاريع التي طوّرتها وزارة الدفاع في ما خص تطوير الطبابة العسكرية وتحديثها وبناء المستشفى العسكري بالإضافة إلى مشروع الطاقة المستدامة الذي سيحدث وفرا مالياً مهماً على المؤسسة العسكرية.

وقد شكر الصراف نظيره الاسترالي على الهبة الكريمة للجيش اللبناني.

وكان باين وضع عند وصوله اكليلاً من الزهر على النصب التذكاري لشهداء الجيش اللبناني في وزارة الدفاع.