نشاطات وزير الدفاع

الأربعاء, 04 آذار 2020

استقبلت وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر السفير الكوري لدى لبنان Young Dae Kwon يرافقه الملحق العسكري لتقديم التهنئة لتوليها منصبها في الحكومة. وجرى البحث في المهام التي تضطلع بها الكتيبة الكورية العاملة ضمن إطار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وفي علاقات التعاون بين البلدين.

كما التقت وفداً مشتركاً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برئاسة السيدة Celine Moyroud والاتحاد الأوروبي السيدRein Nieland وتمَّ التداول في مشاريع التعاون بين الجانبين.

ثمَّ استقبلت السفيرة الفلندية لدى لبنان السيدة Tarja Fernandez يرافقها الملحق العسكري للبحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.