نشاطات وزير الدفاع

السبت, 06 حزيران 2020

استقبلت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي في مكتبها في اليرزة، حيث تم التداول بمجمل الأوضاع والتطورات الراهنة والمواقف منها. بعد ذلك تفقدت وزيرة الدفاع برفقة وزير الداخلية غرفة عمليات القيادة حيث التقيا قائد الجيش العماد جوزاف عون واطلعا على الإجراءات الأمنية التي تتخذها وحدات الجيش في مواكبة التظاهرات. ثم انتقل وزيرا الدفاع والداخلية الى غرفة عمليات قوى الأمن الداخلي في ثكنة الحلو حيث التقيا اللواء عماد عثمان وواكبا الاجراءات التي تتخذها وحدات الأمن الداخلي في مختلف المناطق اللبنانية.

وفي ثكنة الحلو، أكّدت الوزيرة عكر أن الجيش وقوى الامن الداخلي يعملان معاً لحفظ الأمن.