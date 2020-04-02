نشاطات وزير الدفاع

الخميس, 16 تموز 2020

زارت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر المحكمة العسكرية في بيروت، وكان في إستقبالها رئيس المحكمة العميد الركن منير شحادة ورئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي صقر صقر وعدد من القضاة والضباط، وخلال جولة في أرجاء المحكمة تفقدت الوزيرة عكر أقلام المحكمة العسكرية الدائمة والنيابة العامة العسكرية ومكاتب التنفيذ والضبط والقوس وتأسيس الملفات وغرفة المذاكرة وقاعة محكمة التمييز، وأستمعت إلى شرح مفصل حول سير العمل لا سيما التحقيقات والجلسات .

بعد ذلك إنتقلت الوزيرة عكر إلى القاعة الرئيسية للمحكمة العسكرية، حيث تم عرض فيلم وثائقي قدم له العقيد الركن أنطوان شديد شرح خلاله تاريخ القضاء العسكري وعمله، إضافة إلى عمل المحاكم العسكرية وملفات الجنايات والجنح والأحكام وأبرز التهم والمتهمين بالإرهاب والتجسس والعمالة للعدو.

رئيس المحكمة العسكرية العميد منير شحادة قدم شرحاً موجزاً حول عمل المحكمة والقاعة الرئيسية مؤكداً أن القضاء العسكري يعمل على الفصل في الكثير من الملفات وبالسرعة المطلوبة .

الوزيرة عكر القت كلمة أكدت فيها أن العدالة هي أحد أهم ركائز الدولة النموذج التي نطمح اليها. وقالت:

يشرفني اليوم أن أقف بينكم تحت قوس العدالة في المحكمة العسكرية، التي تدافع عن الحق، وتصون حقوق الإنسان، وتحقق العدل، في وطن يضج بالتحديات والأزمات والمصاعب .

فالعدالة هي إحدى ركائز بناء الدولة النموذج الذي نطمح اليه، الخالي من الجرائم التي تمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، كخيانة الوطن والإرهاب والتجسس والتواصل مع العدو، والتمرد والعصيان والتزوير وغيرها.

هناك مسؤوليات كبيرة ملقاة على عاتقكم، ولا بد من مقاربة الأمور بموضوعية والتحلي بالمصداقية وتنفيذ القانون، والنطق بالعدل والحق، في ظل الظروف الراهنة والعراقيل الموجودة. وعلينا البت بسرعة بجميع القضايا العالقة، وإصدار الأحكام العادلة، فالعدالة تقتضي السرعة أيضاً.

فنحن في زمن استثنائي يقتضي منا إتخاذ إجراءات سريعة وفق الأصول ووفق قانون القضاء العسكري والصلاحيات المنوطة به لا سيما في القضايا المحالة إليه والتي تشكل خطراً على كيان الدولة وأمنها.

أتمنى لكم رئيساً وقضاة وضباطاً التوفيق بمهامكم، في حماية الأمن القومي والحفاظ على السلم الأهلي.

بعد ذلك عقد إجتماع في مكتب العميد شحادة جرى خلاله البحث في شؤون المحكمة العسكرية والقضاء العسكري، ودعت خلاله الوزيرة عكر إلى ضرورة التسريع في بت الملفات والقضايا العالقة، ورفع الظلم عن بعض الموقوفين في قضايا بسيطة، دون المس بالأمن القومي.

وفي الختام قدم العميد شحادة هدية تذكارية عبارة عن ميدالية تحمل شعار المحكمة العسكرية.