نشاطات وزير الدفاع

الأربعاء, 27 شباط 2019

استقبل وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب سفير أرمينيا لدى لبنان السيد فاهاغ أتابيكيان، حيث قدَّم الضيف التهنئة لمعاليه على تولّيه منصبه الجديد، وسلَّمه كتاب تهنئة من وزير الدفاع الأرميني، وجرى البحث في سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وآلية تنفيذ اتفاقية التعاون العسكري الموقَّعة مؤخراً بين الجيشين. كما تمَّت الإشادة بعمل الوحدة الأرمينية العاملة ضمن إطار اليونيفيل في الجنوب اللبناني.

وفي وقت لاحق، استقبل الوزير بو صعب السفير الكويتي لدى لبنان السيد عبد العال القناعي، الذي هنَّأه على تولّيه حقيبة الدفاع وجرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

خلال اللقاء، تمّ التأكيد على متانة العلاقة مع دولة الكويت الشقيقة كما ثمّن الوزير بو صعب مواقفها الداعمة للبنان، وشكر لها نيّتها تقديم المساعدات للجيش اللبناني. كذلك تمّ الاتفاق على عقد لقاءات أخرى في القريب العاجل لمتابعة المشاريع والاتفاقات الموقعة بين البلدين، وبالأخص مشروع بناء مستشفى عسكري جديد، حيث أبدت الكويت نيتها المساعدة في تنفيذه.

كذلك استقبل وزير الدفاع كلًّا من الأستاذ نصري الخوري، أمين عام المجلس الأعلى اللبناني السوري، والوزير السابق طارق الخطيب، والنائب أسطفان الدويهي، والنائب السابق عمار الموسوي للتهنئة على تولّيه منصبه الجديد.