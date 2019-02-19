نشاطات وزير الدفاع

الجمعة, 01 آذار 2019

استقبل وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن حيث قدَّمت الضيفة التهنئة للوزير على توليه منصبه الجديد، كما أعربت عن نيَّة الاتحاد الأوروبي العمل على تعزيز التعاون مع الجيش اللبناني ووزارة الدفاع الوطني، مشيدة بإنجازات المؤسسة العسكرية الرائدة في التصدي للتهديدات الأمنية المستمرة. وشكر الوزير بو صعب، من جهته، الاتحاد الأوروبي على دعمه الدائم للجيش اللبناني، وعلى مساندته المستمرة للبنان في التعامل مع أزمة اللاجئين. وأكَّد أن تعزيز العلاقات بين الجيش اللبناني والاتحاد الأوروبي يشكَّل أولوية ضمن مهامه.

كذلك التقى الوزير بو صعب السفيرة الأسترالية لدى لبنان ريبيكا غريندلاي، التي هنَّأته لمناسبة توليه منصبه الجديد، وتمَّ التداول في الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة. وهنَّأت غريندلاي الجيش اللبناني على النجاح الكبير الذي حققه في ضمان أمن لبنان واستقراره، وجدّدت التزام أستراليا بتقديم الدعم للمؤسسة العسكرية.

من جهة أخرى، استقبل الوزير بو صعب المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، الذي قدَّم التهنئة للوزير لمناسبة توليه حقيبة الدفاع. وتمت مناقشة الأوضاع الأمنية في المنطقة وتأكيد التزام لبنان بقرار مجلس الأمن 1701 ومندرجاته، والسعي إلى تطوير قدرات الجيش اللبناني لاسيما القوات البحرية بغية توسيع آفاق عملها.

وفي وقت لاحق، استقبل الوزير بو صعب العميد ميشال شمعون، رئيس جهاز إدارة النوادي في الجيش اللبناني، والمهندس لويس لحود، مدير عام وزارة الزراعة للتهنئة على توليه منصبه الجديد. كما التقى بو صعب اللواء سمير الحاج، المفتش العام في وزارة الدفاع، ضمن زيارة وداعيَّة لمناسبة إحالته إلى التقاعد.