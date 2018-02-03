نشاط اليوم الثاني للعماد عون في أستراليا

الثلاثاء, 22 أيار 2018

تابع قائد الجيش العماد جوزاف عون لليوم الثاني زيارته إلى أستراليا، حيث التقى وزير التصنيع الحربي كريستوفر باين، الذي أقام حفل استقبال للوفد اللبناني في مبنى البرلمان الفيدرالي في العاصمة كانبيرا، بحضور قائد القوات المسلحة الأسترالية الماريشال مارك بانسكين وعدد من كبار القادة في الجيش الأسترالي، والسفير اللبناني ميلاد رعد وعدد من فاعليات الجالية اللبنانية. وقد أثنى الوزير باين على العلاقات المتينة بين لبنان وأستراليا معلناً عن تقديم عدد من الآليات كجزء من المساعدات الأسترالية للجيش اللبناني .

كما التقى العماد عون مدير جهاز المخابرات الأسترالية دانكن لويز وعدداً من كبار القادة العسكريين في وزارة الدفاع، ثمّ لبّى دعوة السفير اللبناني ميلاد رعد في مبنى السفارة، حيث كان في استقباله إلى جانب السفير عدد من فاعليات الجالية اللبنانية. ورحّب السفير اللبناني بالعماد عون، لافتاً إلى أنَ هذه الزيارة تعكس اهتمام لبنان وأستراليا بتطوير العلاقات العسكرية بينهما على أمل أن تفتح أبواباً جديدة في مجال الدعم العسكري للبنان.

من جهته، أكّد العماد عون خلال هذه اللقاءات أنّ هدف زيارته إلى أستراليا هو تطوير علاقات التعاون بين جيشي البلدين، ولقاء الجالية اللبنانية، معتبراً أنّ محبة الناس للجيش هي أقوى سلاح، ومستشهداً بدعم المواطنين المقيمين والمغتربين للجيش خلال معركة فجر الجرود. كما قدّم درعاً تقديرياً إلى كل من الوزير باين والسفير رعد.