نشاط كشفي مع فرق موسيقية كشفية وإطلاق بالونات ملونة

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الثلاثاء, 20 تشرين الثاني 2018

تنظيم نشاط كشفي مع فرق موسيقية كشفية وإطلاق بالونات ملونة في عدد من المناطق، بالاشتراك مع البلديات.