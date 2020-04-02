نشاط وزيرة الدفاع

الثلاثاء, 23 حزيران 2020

استقبلت وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر رئيس حزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان وعرضت معه الاوضاع العامة في لبنان وآخر المستجدات.

استقبلت وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر السفير البلغاري في لبنان بويان بيليف يرافقه الملحق العسكري البلغاري في لبنان وجرى التداول في سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

استقبلت وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر وفدًا من لجنة تجار بعلبك الهرمل برئاسة المختار محمد حميِّد بيان وتمّ التباحث في التحديات التي تواجهها الأسواق التجاريَّة في منطقة بعلبك بسبب التفلُّت الأمني الذي شهدته مؤخَّرًا وتمّ التشديد على أهمية ضبط الأمن والاستقرار فيها.

استقبلت وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر وفدًا من تجمُّع الصناعيين في البقاع برئاسة رئيس التجمُّع نقولا أبو فيصل وجرى تسليط الضوء على المشاكل التي تواجهها الصناعة في منطقة البقاع والتشديد على أهمية وضع حلول مستدامة لِما لهذا القطاع من أهمية للنهوض بالصناعة الوطنيَّة.