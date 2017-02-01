نشاط وزير الدفاع الوطني

الجمعة, 23 حزيران 2017

عُقد في وزارة الدفاع الوطني لقاء ضمّ وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف، محافظ عكار عماد لبكي، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، ومحافظ الجنوب وجبل لبنان منصور ضو. اللقاء تخلله عرض مفصل لشؤون المحافظات الثلاث وأوضاعها.

وزير الدفاع عبّر عن ارتياحه للعلاقة القائمة بين الجيش والمحافظات اللبنانية، والتعاون الوثيق فيما بينها، والذي يصبّ في خدمة المصلحة الوطنية.

وأكد الصرّاف وضع إمكانات الوزارة في تصرف المحافظات اللبنانية خدمة للشأن العام والمصلحة العامة.

من جهته، عرض المحافظ خضر لأوضاع بعلبك الهرمل، وأبدى كل الإرتياح لما سمعه من وزير الدفاع عن إجراءات أمنية للمنطقة.