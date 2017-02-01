نشاط وزير الدفاع الوطني

الخميس, 29 حزيران 2017

وجه وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف كتاباً الى قيادة الجيش بشأن تعميم اصدرته القيادة ألغت بموجبه قراراً بقبول مدنيين بصفة مجنّد، كان قد تم قبولهم للإلتحاق في الجيش بوقت سابق.

وتمنى الوزير الصرّاف على قيادة الجيش الإيعاز لمن يلزم السماح لهؤلاء المدنيين الذين تمّ إلغاء قرار قبولهم، بتقديم طلبات جديدة لإنتقاء مستوفي الشروط من بينهم، وذلك بعد إخضاعهم للفحوصات الطبية اللازمة وفقاً للمعايير والأصول المتبعة، لإختيار المجنّدين للتعاقد معهم بصفة مجنّد مددت خدماته.