نشاط وزير الدفاع الوطني

الأحد, 02 تموز 2017

عاد وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف الجرحى العسكريين الذين أصيبوا خلال العملية الأمنية في عرسال؛ وجال على المستشفيات حيث يخضعون للعلاج.

واطّلع الوزير الصرّاف من الأطباء على أوضاع العسكريين الجرحى.

وإذ تمنّى لهم الشفاء العاجل، ثمّن الوزير الصرّاف الجهود التي بذلها هؤلاء العسكريون في سبيل حماية لبنان وشعبه؛ مشدّداً على أنّ ما قام به الجيش في الأيام الماضية، جنّب لبنان خطراً كبيراً؛ وكرس أهمية العمليات الوقائية والإستباقية التي من شأنها كشف الشبكات الإرهابية ومنعها من العبث بأمن الوطن.

وقال أن عملية عرسال نُفذت بدقة وتقنية وأثبتت أهمية المستوى الذي وصل إليه جيشنا رغم إمكاناته المتواضعة.

وأكّد الصرّاف البقاء إلى جانب الجيش قيادة ضباطاً ورتباء وأفراداً ودعمه في مسيرته للحفاظ على الأمن في لبنان، بوجه كل من يتربص به شراً.

وركز وزير الدفاع على أهمية التنسيق القائم بين الجيش وباقي المؤسسات الأمنية والذي ظهرت نتائجه الإيجابية من خلال كشف العديد من الشبكات وإلقاء القبض على إرهابيين ومجرمين؛ وأكد في الوقت عينه جهوزية الجيش الدائمة في حماية البلد واستقراره.