نشاط وزير الدفاع الوطني

الاثنين, 03 تموز 2017

إستقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف في مكتبه في الوزارة المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني وعرض معه أوضاع مخيمات النزوح في لبنان لا سيما بعد ما أظهرته العملية الأمنية التي نُفذت في عرسال قبل أيام من تغلغل إرهابيين ومسلحين داخل مخيمات النزوح.

وأكد لازاريني رفض الأمم المتحدة أي تواجد لعناصر إرهابية ومسلحة داخل المخيمات حيث يتخذ المسلحون المدنيين العُزل كدروع بشرية مما يعرض حياة النازحين للخطر.

وخلال اللقاء تم أيضاً إستعراض عدة مواضيع ذات إهتمام مشترك.