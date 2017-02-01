نشاط وزير الدفاع الوطني

السبت, 08 تموز 2017

زار وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف قيادة لواء المشاة الثالث في جب جنين في البقاع الغربي، حيث كان في استقباله قائد اللواء العميد الركن حسن حيدر وأركان وضباط اللواء.

وجال وزير الدفاع داخل قاعة عمليات اللواء، حيث اطلع على المهام التي ينفذها، كما أشاد بالهدوء الأمني الذي يميز هذه المنطقة والذي هو ثمرة تعاون بين الجيش اللبناني وأهالي البلدات، وأشار إلى أن نجاح الجيش في مهامه وتمكنه من ترسيخ الاستقرار والأمن رغم ما تشهده المنطقة المحيطة بنا، هو نتيجة الدعم السياسي المطلق للجيش يضاف إليه الالتفاف الشعبي حوله، إذ أثبتت التجربة أن الجيش الملاذ الأول والأخير لجميع اللبنانيين.

الوزير الصرّاف دعا العسكريين للبقاء على جهوزية لأن أعداء لبنان لا يستسيغون فكرة بقاء لبنان هادئاً.

بعد ذلك قام الوزير الصرّاف بزيارة نصب شهداء لواء المشاة الثالث الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.