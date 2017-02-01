نشاط وزير الدفاع الوطني

الأربعاء, 26 تموز 2017

اجتمع وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف في مكتبه في الوزارة إلى قائد الجيش العماد جوزاف عون. اللقاء تمحور حول المهام التي ينفذها الجيش على الحدود الشرقية والإجراءات التي يتخذها لمنع تسلل الإرهابيين، إضافة إلى حفظ أمن أهالي عرسال والنازحين.

الوزير الصرّاف هنأ العماد عون بعيد الجيش، وأثنى على الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني على الحدود وفي الداخل والتي أثمرت هدوءاً واستقراراً أمنياً.

وجدد التأكيد على دعم الجيش في كل ما يقوم به. اللقاء تطرق إلى شؤون المؤسسة العسكرية واحتياجاتها.