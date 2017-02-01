نشاط وزير الدفاع الوطني

الجمعة, 28 تموز 2017

زار وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف صباح اليوم المحكمة العسكرية في بيروت، حيث اجتمع إلى رئيس المحكمة العميد الركن حسين عبدالله، ورئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي طاني لطوف ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، بالإضافة إلى قضاة وضباط المحكمة العسكرية.

وبعد الإجتماع الذي تمحور حول سير العمل في المحكمة العسكرية، انتقل المجتمعون إلى احدى قاعات المحكمة حيث قدم العميد الركن عبدالله شرحاً مفصلاً عن هيكلية المحكمة العسكرية وطبيعة عملها وسير الملفات والدعاوى لديها كما تطرق إلى الصعوبات التي تواجه عملها والاحتياجات اللازمة لإنجاز العمل والإسراع ببت الملفات.

من جهته تحدث وزير الدفاع فأثنى على عمل المحكمة العسكرية قضاة وضباط ورتباء وافراد داعياً إلى بذل المزيد من الجهد لإتمام الملفات والبت فيها في أسرع وقت ممكن.

وشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين وزارات الدفاع والداخلية والعدل نظراً للترابط الموجود بين أجهزة الوزارات الثلاث.

ووعد الوزير الصراف بمتابعة احتياجات المحكمة العسكرية مع قيادة الجيش والمعنيين لاسيما في ما خص توسعة قاعات المحكمة واستحداث بعض غرف النظارات والسجون خصوصاً في ضوء المشاكل الناتجة عن ضيق مساحتها والتي لا تسع لعدد الموقوفين، وكذلك تفعيل عملية المكننة من أجل حفظ الملفات وحمايتها من أي مؤثرات قد تؤدي إلى تلفها، وزيادة العناصر البشرية من خلال التطويع لصالح المحكمة العسكرية.

بعد ذلك جال الوزير الصراف يرافقه رئيس المحكمة والقضاة والضباط في المبنى حيث إطّلع على أوضاع النظارة وقاعات المحكمة وباقي الأقسام.

في ختام الجولة شدد الوزير الصراف على بذل الجهد الممكن واجراء الاتصالات الازمة واتخاذ التدابير الضرورية لتلبية احتياجات المحكمة العسكرية في القريب العاجل.