نشاط وزير الدفاع الوطني

الأربعاء, 27 كانون الأول 2017

أكّد وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف، أنّ الإستقرار الأمني السائد سيزداد منعة وقوة بفضل الجهود الإستثنائية التي يبذلها الجيش اللبناني . وخلال استقباله قائد الجيش العماد جوزاف عون وأعضاء المجلس العسكري، نوّه الوزير الصرّاف بالإنجازات الكبيرة التي قام بها الجيش اللبناني بانتصاره على الإرهاب وتطهير الجرود وإعادتها إلى الحضن اللبناني، مركّزاً على العمليات الإستباقية والأمنية التي أسهمت في تفكيك الشبكات الإرهابية وانهيارها. وقال، إنّ الجيش الذي استطاع قهر الإرهاب قادر على تحصين لبنان وحماية حدوده مهما كبر حجم التحديات. ولفت الصرّاف إلى أنّ الإرهاب وإن اندحر عن أرضنا، إلّا أن خطره ما زال قائماً؛ يضاف إلى خطر العدو الإسرائيلي الذي يرتاح حين يرى وطننا غير مستقر؛ وهو يضرب عرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية، ولا يتورّع عن خرق السيادة اللبنانية، لذلك فإن مهمة تحصين الاستقرار وحمايته وعدم السماح لأيّ كان المساس بأمن بلدنا واستقراره، ليست سهلة وهي تحتاج دعم وطني للمؤسسة العسكرية والتفاف شعبي حولها والتزام بالتعليمات التي تصدرها. وأضاف: إنّ جيشنا قوي بقوة إيمانه بأرضه وعقيدته، وسرّ نجاحه هو ابتعاده عن زواريب السياسة، لذلك علينا كسياسيين عدم إلهائه وعدم إقحامه في أي خلافات أو تباينات وتركه يقوم بعمله، فهو من كل لبنان ولكل اللبنانيين. الوزير الصرّاف أكّد أنّه سيستكمل السعي في سبيل تأمين المزيد من المساعدات والدعم للجيش، والقيام بكل ما من شأنه تسهيل عمله. اللقاء تطرّق إلى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر روما لدعم الجيش اللبناني، وقد أشاد الوزير الصرّاف بقيادة الجيش التي أعطت توجيهاتها لأركان الجيش للتخطيط والتجهيز لاتخاذ الترتيبات اللازمة لمواكبة أعمال المؤتمر، آملاً أن تأتي النتائج على قدر الطموحات. من جهته هنّأ قائد الجيش وزير الدفاع بالأعياد، مؤكّداً أنّ الجيش الذي يعي تماماً عمق مسؤولياته، يعرف حجم المهام والتحديات الملقاة على عاتقه، لن يتوانى لحظة واحدة عن القيام بكل ما يلزم في سبيل حماية الأمن والاستقرار. وشدّد العماد عون على أنّ لبنان أمانة في أعناق الجيش، وهو لن يسمح على الإطلاق لأحد العبث بأمنه واستقراره وسلمه الأهلي، مؤكداً أنّ الجيش على جهوزية تامة لمواكبة أي مستجدات.

وفي نهاية اللقاء تمنّى الوزير الصرّاف للعماد عون وأركان القيادة، أعياداً مجيدة وسنة ملؤها إنجازات تضاف إلى سجل الإنجازات المميّز الذي سطّره الجيش بسواعد عسكرييه وجنوده وبدماء شهدائه.