نشاط وزير الدفاع الوطني

الخميس, 28 كانون الأول 2017

زار وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف مقر قيادة الوحدة الإسبانية العاملة في إطار قوات اليونيفيل في منطقة مرجعيون، حيث التقى وزيرة الدفاع الإسبانية السيدة Maria Dolores De cospedal في حضور قائد العمليات الفريق Fernando lopez Del pozo.

اللقاء تناول أوضاع منطقة الجنوب في ظل التعاون القائم بين قوات اليونيفيل والجيش اللبناني، وتم التطرق إلى الخروقات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية، وضرورة وقف إسرائيل هذه الخروقات والإلتزام بالقرارات الدولية، وشدد الوزير الصرّاف على إلتزام لبنان بالقرار 1701، كما ركز على التعاون القائم بين الجيش اللبناني واليونيفل والسعي لتعزيز هذا التعاون وتطويره.

من جهتها أثنت الوزيرة الإسبانية على هذا التعاون، منوهة بالجهود التي يقوم بها الجيش اللبناني وبالانتصار الذي حققه على الإرهاب، وأكدت دعم بلادها إستقرار لبنان وأمنه مشيرة إلى أهمية العلاقات التاريخية التي تربط لبنان بإسبانيا.

بعد ذلك شارك الوزير الصرّاف ونظيرته الإسبانية بغداء أقيم في مقر الوحدة الإسبانية.