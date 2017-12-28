نشاط وزير الدفاع الوطني

الاثنين, 08 كانون الثاني 2018

استقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة برنيل داهلر كاردل، في زيارة تعارف لمناسبة تسلّمها مهامها في بيروت. وخلال اللقاء، تمّ استعراض الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. كما تمّ التطرق إلى علاقات التعاون بين لبنان واليونيفل، والتي انعكست هدوءاً في جنوب لبنان، وإلى مهمّات الأمم المتحدة في ما خص اللاجئين، كما تمّ التطرق إلى مؤتمر روما المخصص لمساعدة الجيش اللبناني، والتحضيرات الجارية للمشاركة في هذا المؤتمر، املاً أن ينتج عنه مزيداً من الدعم للجيش، خصوصاً أنّ المهمات الملقاة على عاتقه كبيرة جداً.