نشاط وزير الدفاع الوطني

الجمعة, 11 أيار 2018

استقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف السفيرة الأميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد، حيث تم بحث الأوضاع في لبنان والمنطقة، لاسيما التعديات الإسرائيلية على لبنان وموضوع دعم القوات البحرية اللبنانية.

خلال اللقاء، أكدت السفيرة الأميركية على نجاح العملية الإنتخابية حسب المعايير الدولية، ونوهت بجهود الجيش والقوى الأمنية لحسن سير العملية، كما تم التداول في العلاقات الثنائية بين البلدين.

والتقى الصراف الملحق العسكري الإيطالي في لبنان Massimiliano Sforza في زيارة تحضيرية لإستقبال وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بنوتي، التي تصل نهاية الأسبوع إلى لبنان للبحث في العلاقات الثنائية ومتابعة نتائج مؤتمر روما.