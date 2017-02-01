نشاط وزير الدفاع الوطني

الجمعة, 03 شباط 2017

استقبل معالي وزير الدفاع الوطني الأستاذ يعقوب رياض الصرّاف قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، سفيرة إسبانيا في لبنان السيدة ميلاغروس هيرماندو، يرافقها الملحق العسكري في السفارة العقيد ريكاردو باردو، حيث تم التداول حول القضايا المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط عامةً وبلبنان خاصةً، وأثنى معاليه على الدور الرائد للقوة الإسبانية العاملة ضمن قوات الطوارئ الدولية في حفظ السلام على الحدود الجنوبية وفي تنسيقها الدائم مع الجيش اللبناني.

كما تباحث الطرفان في سبل تطوير التعاون العسكري المدني بين البلدين.