نشاط وزير الدفاع الوطني

الثلاثاء, 28 شباط 2017

اجتمع معالي وزير الدفاع الوطني الأستاذ يعقوب رياض الصرّاف قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، بقائد الجيش العماد جان قهوجي، حيث عرض معه الأوضاع الأمنية في مختلف المناطق اللبنانية، كما جرى البحث في وضع المؤسسة العسكرية بشكلٍ عام، ثمّ التقى وزير البيئة الأستاذ طارق الخطيب. وفي وقتٍ لاحق، استقبل سفير فرنسا في لبنان الأستاذ إيمانويل بون، حيث تمّ التداول حول القضايا المشتركة، وأثنى معاليه على الدور الهام لفرنسا في دعم الجيش اللبناني، وأكد تعزيز هذا الدعم بين البلدين الشقيقين.