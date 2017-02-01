نشاط وزير الدفاع الوطني

الخميس, 02 آذار 2017

استقبل معالي وزير الدفاع الوطني الأستاذ يعقوب رياض الصرّاف في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، سفير جمهورية كوريا في لبنان السيد لي يونغ مان وبحضور الملحق العسكري، حيث تمّ التداول حول القضايا المشتركة وبحثا سبل التعاون العسكري بين الجيشين، وأثنى معاليه على الدور الهام للكتيبة الكورية المتمركزة في جنوب لبنان. كما استقبل الملحق العسكري السعودي العقيد الركن سلامة بن عويد زايد المصلوخي في زيارة تهنئة بالمنصب الوزاري، وتمّ التطرق إلى موضوع تفعيل التعاون والتنسيق بين الجانبين وخصوصاً على المستوى العسكري.