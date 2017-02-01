نشاط وزير الدفاع الوطني

الاثنين, 06 آذار 2017

استقبل معالي وزير الدفاع الوطني الاستاذ يعقوب رياض الصرّاف قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة معالي وزير الدفاع الفرنسي السيد جون إيف لو دريان على رأس وفد ضم سفير فرنسا في لبنان السيد إيمانويل بون يرافقه الملحق العسكري الفرنسي العقيد كريستيان إيرو ووفد فرنسي رفيع المستوى حيث تم التداول حول الاوضاع الامنية وسبل دعم الجيش.

وادلى الوزير الزائر بتصريح جاء فيه:

إنها المرة الرابعة التي أزور فيها لبنان منذ أن تسلّمت منصبي كوزير للدفاع. لقد سررت بلقاء صديقي يعقوب بعد أن التقينا في ميونيخ منذ فترة قصيرة. خلال اللقاء تطرقنا إلى مواضيع سبق أن أكدنا عليها في الماضي وهي تمسّك فرنسا بسيادة لبنان وسلامة أراضيه، وذلك من خلال احترام المؤسّسات وإنما أيضّا بوجود الجيش اللبناني الباسل. هذا هو الأساس الذي ترتكز عليه علاقتنا ومناقشاتنا ضمن إطار شراكة تاريخية ومتينة نسعى إلى تعزيزها. هذه هي المبادئ التي شكلت محور نقاشنا.

كما ادلى معالي الوزير الصرّاف بتصريح جاء فيه:

معالي الوزير، أودّ أن أشكركم على زيارتكم. نحن نرحّب دائمّا بشركائنا ونتشرّف بزيارتهم في أي وقت. نحن نتوق إلى الحفاظ على التواصل بيننا، ما دمنا نتفق على المبادئ الأساسية المتمثلة بالتمسك بسيادة لبنان وسلامة أراضيه وبالتعاون الوثيق بين البلدين الذي يجب أن نسعى إلى تعزيزه. أريد الاعتراف بأن فرنسا ساهمت في نشأة هذا البلد وفي تأسيس هذا الجيش على وجه الخصوص. وأؤكّد أن هذه المؤسسة لن توفّر جهدّا لضمان استمرار التعاون بين البلدين وتحقيق الأهداف التي وضعناها سويّا.