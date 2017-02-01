نشاط وزير الدفاع الوطني

الثلاثاء, 07 آذار 2017

قام وزير الدفاع الوطني الأستاذ يعقوب رياض الصرّاف قبل ظهر اليوم بجولة تفقدية على الحدود الجنوبية.

بدأها بزيارة قيادة قطاع جنوب الليطاني حيث استمع إلى إيجاز حول انتشار ومهام الجيش في الجنوب، ثمّ انتقل إلى قيادة قوات اليونيفيل في الناقورة واجتمع بقائدها اللواء مايكل بيري، وقد نوه الوزير صرّاف بالجهود المبذولة لحماية الحدود، وأكد على متابعة التعاون مع اليونيفيل على كافة الصعد. ثمّ انتقل إلى دير كيفا لزيارة قيادة الكتيبة الفرنسية، حيث كان في استقباله وزير الدفاع الفرنسي السيد جان إيف لودريان ووفد فرنسي رفيع المستوى، بحضور قائد الكتيبة الفرنسية العاملة ضمن قوات اليونيفيل، الذي عرض إيجاز عن مهمة الكتيبة.

وبعد جولة على الخط الأزرق، قام بزيارة الكتيبة الإيطالية في اللبّونة، حيث أدلى بتصريح أكد خلاله على تعزيز التعاون مع اليونيفيل والتمسك بسيادة لبنان وسلامة أراضيه، كما شدّد على أنّ الجيش لن يوفر جهداً لضمان تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.