نشاط وزير الدفاع الوطني

الخميس, 09 آذار 2017

استقبل معالي وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف قائد الجيش العماد جوزف عون وقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي.

وخلال اللقاء تم عرض أوضاع المؤسسة العسكرية.

الوزير الصرّاف هنأ العماد جوزف عون على توليه قيادة الجيش، اَملاً أن تشهد المؤسسة العسكرية في ظل قيادته المزيد من المنعة والتماسك والإنجازات.

وأضاف الصرّاف مخاطباً العماد عون بإنتظاركم عمل شاق فالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتكقم جسيمة خصوصاً أن الظروف التي يمر بها لبنان والمنطقة دقيقة والجيش يقف بمواجهة عدوين شرسين الإرهاب وإسرائيل مما يستدعي اليقظة والتنبه لإحباط أية مؤاَمرة يحاول أعداء لبنان حياكتها.

وإذ تحدث عن المسيرة العسكرية للعماد عون أكد الصرّاف إن هذه المسيرة سوف ترفد المؤسسة بالمزيد من الخبرات.

وزير الدفاع تطرق إلى قضية العسكريين المخطوفين لدى داعش معرباً عن كامل ثقته بأنها سوف تبقى أولوية في سلم أولويات القيادة الجديدة.

وختم وزير الدفاع متمنياً للعماد قائد الجيش النجاح في مهمته وإكمال المسيرة على أسس صلبة وثابتة.

كما توجه الوزير الصرّاف للعماد قهوجي شاكراً إياه على ما بذله خلال توليه القيادة مثنياً على مسيرة الجيش خلال الفترة الماضية ونجاح المؤسسة العسكرية في إحباط مؤاَمرات كانت تهدف إلى زعزعة أمن لبنان وإستقراره.

وقال الصرّاف إن المسيرة مستمرة وإن الجيش سيبقى أمانة في أعناقنا ولن يسمح لأي كان العبث بالأمن والإستقرار.

وكان وزير الدفاع التقى ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة سفير السويد في لبنان بيتر سيمينيبي حيث تم التداول حول القضايا المشتركة، وأثنى الوزير الصرّاف على دور السويد في دعم الجيش اللبناني كما تم البحث في سبل تطوير التعاون بين البلدين كما التقى في وقت لاحق النائبين نبيل نقولا وعباس هاشم.