نشاط وزير الدفاع الوطني

الثلاثاء, 14 آذار 2017

استقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف في مكتبه في الوزارة وزير الدفاع الغاني السيد Dominic Bingab Aduma Nitiwul يرافقه وفد عسكري رفيع المستوى على رأسه رئيس اركان الدفاع الغاني اللواء Obed Boamah Akwa حيث تم التداول بالقضايا المشتركة، وأثنى الوزير الصرّاف على الجهود المبذولة من قبل الوحدة الغانية العاملة في اليونيفيل وأكد تعزيز التعاون بين البلدين. وكان وزير الدفاع قد التقى سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان السيد محمد فتحعلي يرافقه الملحق العسكري في السفارة حيث تم التداول في سبل تطوير التعاون بين البلدين، وأثنى الوزير الصراف على دور الجمهورية الاسلامية بوقوفها الدائم إلى جانب لبنان في مواجهة العدو الاسرائيلي والعدو التكفيري، كما التقى في وقت لاحق محافظ عكار الاستاذ عماد لبكي حيث تم التداول في شؤون إنمائية في منطقة عكار.