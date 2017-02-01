نشاط وزير الدفاع الوطني

الجمعة, 17 آذار 2017

عرض وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف مع قائد الجيش العماد جوزاف عون الأوضاع الأمنية في البلاد وشؤون المؤسسة العسكرية وإحتياجاتها.

وإستقبل الوزير الصرّاف السفيرة القبرصية في لبنان كريستينا رفتي وعرض معها شؤوناً تتعلق بالعلاقات المشتركة وسبل تطويرها كما تم التطرق إلى الإتفاقات الثنائية بين البلدين وسبل تفعيلها.

وبحث وزير الدفاع مع السفير الصيني في لبنان وانغ دكجيان القضايا ذات الإهتمام المشترك وتم التطرق إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.

من جهة اخرى أكد الوزير الصرّاف إن شهداء الجيش هم أيقونات هذا الوطن وإن هؤلاء الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل لبنان لهم حق على الدولة وحقهم هو الإقتصاص من القتلة ومعاقبتهم.

كلام وزير الدفاع جاء خلال إستقباله عائلة الملازم أول الشهيد نديم سمعان وخلال اللقاء أكد الصرّاف أن الجيش سيبقى عصياً على الإرهابيين وإن القرار واضح، لا مساومة ولا تهاون مع الارهاب وسنعمل على اقتصاصه من جذوره، وقدم وزير الدفاع درعاً تقديرياً إلى عائلة الملازم أول الشهيد سمعان.

على صعيد اَخر أجرى وزير الدفاع إتصالاً هاتفياً بالشيخ عبد الأمير قبلان مهنئاً بإنتخابه رئيساً للمجلس الشيعي الأعلى.