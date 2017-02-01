نشاط وزير الدفاع الوطني

الخميس, 30 آذار 2017

جال وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف صباح اليوم في المستشفى العسكري المركزي في بيروت، حيث اطلع على سير العمل، وعاين مختلف الاقسام والتجهيزات الموجودة فيه وعقد الصرّاف اجتماعاً مع رئيس الطبابة العسكرية العميد ميشال ابو سرحال وعدد من الضباط واطلع منهم على احتياجات المستشفى والسبل الكفيلة بتفعيل العمل وتسهيل حصول العسكريين على الخدمات الصحية والطبية، وأكد الصرّاف خلال الجولة ايلاء طبابة للعسكريين وعائلاتهم اهمية خاصة، مشدداً على أن هذا الامر يقع في صلب أولويات وزارة الدفاع وقيادة الجيش التي لم تأل جهداً في تقديم كل ما يلزم للعسكريين في المجال الصحي، وإذ أثنى على عمل القيمين في المستشفى العسكري والجهاز الطبي والإداري منوهاً بما حققه هذا المستشفى رغم الامكانات المتواضعة الموضوعة بتصرفه، أعلن الصرّاف أن الوزارة بالتعاون مع قيادة الجيش عاكفة على دراسة العديد من المشاريع التي تختص بطبابة العسكريين خصوصاً في المناطق البعيدة وذلك تسهيلاً للعسكريين وعائلاتهم في الحصول على احتياجاتهم من الطبابة دون تكبد عناء الوصول إلى بيروت، اَملاً أن يشهد القطاع الصحي العسكري نهضة جديدة تضاف إلى ما تحقق في الفترة الماضية.

على صعيد اَخر استقبل الوزير الصرّاف النائب سامر سعادة.