نشاط وزير الدفاع الوطني

الجمعة, 31 آذار 2017

لمناسبة اليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام، أطلق المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتوعية من مخاطر الألغام، حملة وطنية تذكيرية للتوعية من مخاطر الألغام والقنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة. إطلاق الحملة تم في قاعة العماد نجيم في وزارة الدفاع، في حضور وزير الدفاع يعقوب رياض الصرّاف ووزير الإعلام ملحم رياشي، ووممثل العماد قائد الجيش مدير التوجيه العميد علي قانصوه. تم عرض فيلم وثائقي عن مخاطر الألغام. والقى ممثل العماد قائد الجيش كلمة تحدث فيها عن مشكلة الألغام في لبنان والتي بدأت في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، والتي تفاقمت تدريجياً مع الحروب التي شنتها إسرائيل على لبنان وآخرها عام 2006. وبعد أن أشار إلى المعطيات والإحصاءات التي أعلنها المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام، فند قانصوه النتائج التي تم التوصل إليها في ما خص تنظيف الأراضي من الألغام والقنابل العنقودية والأراضي الخطرة، وإعادة إستثمار أراضي تم تنظيفها، وتقليل عدد الضحايا، إضافة إلى تنفيذ حملات توعية ومساعدة الضحايا، والمشاركة في مؤتمرات، والشروع بإنشاء المدرسة الإقليمية لنزع الألغام، وإدارة برنامج التعاون الإقليمي العربي للأعمال المتعلقة بالألغام. وأكد أن الأمن الوطني الشامل هو منظومة متكاملة تشهد النواحي الأمنية والإقتصادية والإجتماعية والحياتية، مشدداً على أن الجيش يضع في سلم أولوياته الإنتهاء من هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن لما لها من إنعكاسات مباشرة على جميع النواحي. وختم بتوجيه الشكر بإسم العماد قائد الجيش إلى كل من ساهم في دعم البرنامج اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام من الدول المانحة والأمم المتحدة والقطاع الخاص في لبنان والجمعيات والمنظمات العاملة في هذا المجال، كما توجه بالتحية الى أرواح الشهداء كما حيا المصابين وذوي الحاجات الخاصة الذين يمثلون الشهود الأحياء على جسامة هذه المشكلة الوطنية الخطيرة. وبعد ذلك تم عرض حملة ترويجية سيتم إطلاقها في الرابع من نيسان للتوعية من مخاطر الألغام عبر وسائل التواصل الإجتماعي. وكانت كلمة لوزير الإعلام ملحم رياشي الذي أكد ان المناسبة هي للتعبير عن رفضنا لغدر الحرب في فترة ما بعد الحرب، هذا الغدر المستدام بحق الناس والشباب والأطفال. وقال: صحيح أن هناك تكامل بين الأمن والأمان، لكن الصحيح أيضاً أن الأمان بعد الحرب يحتاج إلى توعية وإلى تضافر الجهود لنمنع غدر الألغام. وأعلن الرياشي أنه يضع ويودع قدرات وزارة الإعلام في خدمة دعم هذه الحملة ضد هذا الغدر الخبيث. من ناحيته وبعد كلمة ترحيبية رد وزير الدفاع على أسئلة الحضور فأعلن أن الموازنة العامة التي تم إقرارها تضمنت مشروع قانون برنامج بقيمة خمسة ملايين دولار لمدة خمسة سنوات لدعم مشروع نزع الألغام. وإذ شكر وزير الإعلام على المشاركة في إطلاق الحملة، أكد الصرّاف أن مهمة وزارة الإعلام الأولى هي التوعية للحد من مخاطر الألغام أما المهمة الثانية فهي بذل الجهود والدعم بإتجاه توضيح الصورة للرأي العام الدولي وليس فقط اللبناني حول ما ترتكبه إسرائيل التي تضرب عرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية، لافتاً إلى أنها إستخدمت عام 2006 قنابل عنقودية منتهية الصلاحية والتي تحولت إلى ألغام، ما يمثل قمة الخبث واللاإنسانية. وذكر الصرّاف أن إسرائيل رفضت توقيع المعاهدة الدولية للحد من القنابل العنقودية. وفي ختام الإحتفال تمنى الصرّاف والرياشي النجاح للحملة وأكد الدعم الكامل والمستمر لها.