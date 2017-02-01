نشاط وزير الدفاع الوطني

الاثنين, 03 نيسان 2017

استقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف وزيرة الدفاع الايطالية روبرتا بنوتي والوفد المرافق، في حضور السفير الايطالي لدى لبنان ماسيمو ماروتي، وتمحور الاجتماع حول تطورات الاوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين ولا سيما في المجال العسكري.

وخلال الاجتماع أشاد الصراف "بالدور الهام الذي تؤديه الوحدة الايطالية العاملة في اطار القوات الدولية العاملة في الجنوب"، مركزا على التعاون القائم بين هذه القوات والجيش اللبناني "والذي اثمر استقرارا لافتا".

واستعرض الوزيران التعاون العسكري والامني بين البلدين خصوصا في ما خص مكافحة الارهاب، وشددا على وجوب تعزيزه وتطويره في المجالات كافة.

من ناحيتها نوهت الوزيرة الايطالية بالجيش اللبناني "الذي أثبت في أكثر من محطة قدرته على مواجهة التحديات الراهنة"، مؤكدة استعداد بلادها لمزيد من التعاون بين جيشي البلدين.



بعد اللقاء أدلت الوزيرة الإيطالية بتصريح قالت فيه:

"لقد عقدت مع الوزير الصراف اجتماعا استعرضنا خلاله ليس فقط تحديات الماضي والحاضر، بل كذلك آفاق المستقبل، فهناك صداقة عظيمة وتاريخية تجمع بلدينا، ونحن سعداء بالعلاقات الثنائية المثمرة جدا، لكننا نريد ان تكون هذه العلاقات أقوى وأمتن، ونأمل أن تستمر كذلك في المستقبل".

وأضافت: "لدى لبنان وايطاليا تحديات مشتركة، وهناك فرص، ونحن نريد أن نود استغلالها والاستفادة منها لكي نعزز علاقاتنا الثنائية.

وأردفت قائلة: "أود هنا أن أعبر عن امتناني الخالص لما يقوم به لبنان في ما يتعلق بمسألة النازحين، مع الأخذ بالاعتبار التأمينات الاقتصادية باعتبارها المفتاح الذي يمكن أن يحل الكثير من المشكلات الامنية، وهذا ايضا ما نريد التركيز عليه".



تصريح وزير الدفاع يعقوب الصراف:

بدوره أدلى وزير الدفاع بتصريح استهله بالترحيب بنظيرته الايطالية.

وقال: "أنتهز الفرصة لأؤكد على مستوى الصداقة الذي يجمع بلدينا. إن مساهمة ايطاليا في لبنان في المجالات الاقتصادية والعمرانية والسياسية والديبلوماسية والعسكرية تتخطى الصداقة الى شراكة حقيقية، وهذا الامر بدأ منذ الوجود الايطالي في لبنان منذ عام 1978، وتعزز من خلال التعاون القائم بين الوحدة الايطالية العاملة في اطار قوات اليونيفيل وسكان الجنوب، والذي أسهم فيه الجنرال كلاوديو غرازيانو، خصوصا ابان الحرب التي شنتها اسرائيل على لبنان عام 2006، وعلينا تطوير هذا التعاون، إذ إن المكاسب التي تأتي نتيجة هذا التعاون تتخطى النواحي الاقتصادية والعسكرية والانسانية".

في قضية النازحين، لفت الصراف إلى أن لبنان يستضيف أعدادا كبيرة من النازحين، وهو يؤكد وجوب عودتهم الى المناطق الآمنة في سوريا، وختم بالتأكيد على أهمية تطوير وتعزيز التعاون اللبناني الايطالي على المستويات كافة.

على صعيد آخر، استقبل الوزير الصراف رئيس الطبابة العسكرية في الجيش العميد ميشال ابو سرحال وبحث معه في شؤون تتعلق بالطبابة العسكرية.