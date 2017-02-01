نشاط وزير الدفاع الوطني

الاثنين, 05 حزيران 2017

استقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف سفير فنلندا في لبنان ماتي لاسيلا، وعرض معه التطورات الراهنة إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما في المجال العسكري.

والتقى الوزير الصرّاف عضو كتلة المستقبل النيابية النائب محمد الحجار وعرض معه الأوضاع العامة.

واجتمع الوزير الصرّاف إلى اللجنة العسكرية المكلفة ملف المستشفى العسكري المركزي، وتمَّ التأكيد على أنّ تلزيم التأهيل المسبق للشركات سيكون جاهزاً للطرح قبل نهاية الشهر الحالي.