نشاط وزير الدفاع الوطني

الأربعاء, 07 حزيران 2017

إلتقى وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف في مكتبه في الوزارة قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جوزف فوتيل، في حضور السفيرة الأميركية لدى لبنان اليزابت ريتشارد والوفد العسكري المرافق.

اللقاء تمحور حول تطورات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى العلاقات بين الجيشين.

الوزير الصرّاف، الذي شرح للجنرال فوتيل المهام التي يقوم بها الجيش اللبناني لاسيما في مكافحة الإرهاب، شكر الولايات المتحدة على الدعم الذي تقدمه للجيش اللبناني، آملاً أن يستمر هذا.

من جهته، عبر الجنرال فوتيل عن تقديره للمستوى الذي وصل إليه الجيش اللبناني، والذي أثبت كفاءة وقدرة عالية في مكافحة الإرهاب.

وأبلغ فوتيل وزير الدفاع حرص القيادة الأميركية على استمرار دعمها للجيش اللبناني وتقديم المساعدات له.