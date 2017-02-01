نشاط وزير الدفاع الوطني

الجمعة, 09 حزيران 2017

إستهل وزير الدفاع اللبناني يعقوب رياض الصرّاف محادثاته في قبرص بلقاء رئيس مجلس النواب القبرصي Demetris Syllouris حيث حضرت تطورات الأوضاع في المنطقة في صلب المحادثات، كما تطرقت إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات لا سيما في المجال العسكري.

بعد ذلك إجتمع الوزير الصرّاف إلى نظيره القبرصي Christoforos Fokaides لتعقد بعد ذلك جلسة محادثات موسّعة تم خلالها بحث العلاقات الثنائية العسكرية والإتفاقات العسكرية وإتفاقات التعاون بين البلدين.

وخلال اللقاء أبدى الوزير القبرصي إعجابه بأداء الجيش اللبناني الذي أثبتت التطورات أنه قادر على تثبيت الإستقرار والأمن رغم كل تطورات المنطقة، وأكد سعي بلاده ورغبتها في استمرار التعاون بين البلدين وتعزيزه وتطويره.

من ناحيته شرح الوزير الصرّاف لنظيره القبرصي المهام التي يقوم بها الجيش اللبناني على الحدود وفي الداخل فضلاً عن رصده للخلايا الإرهابية وإستهدافها ومنعها من العبث بالأمن والإستقرار.

وتطرق الجانبان إلى إمكانية تقديم قبرص مساعدات للجيش اللبناني، وفي هذا الإطار أبدى الجانب القبرصي كل إستعداد لدعم ومساعدة الجيش اللبناني.

وفي ختام المحادثات أولم وزير القبرصي على شرف الوزير الصرّاف والوفد المرافق.

بعد ذلك اجتمع الوزير الصرّاف إلى وزير الزراعة القبرصي نيكوس كوياليس حيث تم البحث في اتفاقية التعاون بين البلدين في مجال مكافحة حرائق الغابات.

ومساءً أقام السفير اللبناني في قبرص يوسف صدقة مأدبة عشاء على شرف الوزير الصرّاف والوفد المرافق في حضور وزير الدفاع القبرصي استكملت خلالها المحادثات على آفاق التعاون العسكري.