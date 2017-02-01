نشاط وزير الدفاع الوطني

السبت, 10 حزيران 2017

إختتم وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف زيارة رسمية إلى قبرص أجرى خلالها محادثات مع كبار المسؤولين، تناولت تطورات الأوضاع في المنطقة، وتمحورت حول العلاقات الثنائية واتفاقية التعاون العسكري الموقّعة بين لبنان وقبرص.

وتبلغ الوزير الصرّاف من الجانب القبرصي موافقة قبرص على منح وزارة الدفاع الوطني هبة قيمتها 15 مليون يورو.

وخلال اللقاء، تمّ توقيع برنامج النشاطات السنوي إنفاذاً لاتفاقية التعاون العسكري الموقّعة بين البلدين.

كذلك تناولت زيارة الوزير الصرّاف في جانب منها موضوع الحرائق، حيث استعرض مع وزير الزراعة القبرصي أسباب الحرائق والأساليب المتاحة لمعالجتها، وكيفية تعاون البلدين في مكافحة الحرائق خصوصاً أن لبنان وقبرص يعانيان من هذه المشكلة وتنعكس بشكل كبير عليهما، وتمّ خلال المحادثات بحث بنود إتفاقية التعاون في مكافحة الحرائق على أن يتم توقيعها في وقت لاحق.

كما زار الوزير الصرّاف دير كيكوس وتحادث مع رئيس الدير عن وضع مسيحي الشرق في ظلّ الأزمات التي تعصف بالشرق.

وتمّ التطرق إلى أزمة النازحين وانعكاسات هذه الأزمة على لبنان.

كما قام وزير الدفاع بزيارة متحف تكريم شهداء قبرص الذين قاوموا الإحتلال البريطاني.